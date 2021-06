Lagarde | la pandemia spinge la produttività | serve Unione mercato dei capitali verdi

Advertising

fisco24_info : Lagarde, la pandemia spinge la produttività, +1% l'anno: 'Sale più del doppio rispetto al post crisi finanziaria' - MediasetTgcom24 : Lagarde: la pandemia accelera la produttività, +1% l'anno #christinelagarde - ansa_economia : Lagarde, Pil pre-pandemia nel primo trimestre. 'Un trimestre prima del previsto' #ANSA - DividendProfit : Lagarde, Pil pre-pandemia nel primo trimestre – Economia - fisco24_info : Lagarde, Pil pre-pandemia nel primo trimestre: 'Un trimestre prima del previsto' -

Ultime Notizie dalla rete : Lagarde pandemia

Man mano che recede la, dice, 'dobbiamo spostare l'attenzione dalla conservazione dell'economia alla sua trasformazione. Cio' richiedera' di reindirizzare la spesa del settore ..."Laha accelerato i trend in corso ad un passo che mai avremmo immaginato", e "se ... lo ha detto la presidente della Banca centrale europea, Christine, parlando al Bussels economic ...Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, parlando al Brussels Economic Forum ... dopo aver accettato dure restrizioni per combattere la pandemia, il 70% degli europei ...BRUXELLES - "La pandemia ha accelerato i trend in corso ad un passo che mai avremmo immaginato", e "se capitalizziamo questo momento, può accelerare la crescita della produttività del lavoro di 1% all ...