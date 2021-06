La Figc blocca il Trust: i tifosi scendono in piazza a protestare (Di martedì 29 giugno 2021) No al Trust. I tifosi sono pronti a protestare. Non c’è pace per la Us Salernitana 1919: la Federcalcio ha infatti bocciato la proposta di Trust presentata dai co patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. Ora, c’è tempo fino alle 20 di sabato per trovare una soluzione e ovviare alla problematica del Trust. La Figc ha comunicato di aver ritrovato che non è stata assicurata ‘indipendenza economica al Trust rispetto alle società disponenti. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 29 giugno 2021) No al. Isono pronti a. Non c’è pace per la Us Salernitana 1919: la Federcalcio ha infatti bocciato la proposta dipresentata dai co patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. Ora, c’è tempo fino alle 20 di sabato per trovare una soluzione e ovviare alla problematica del. Laha comunicato di aver ritrovato che non è stata assicurata ‘indipendenza economica alrispetto alle società disponenti. Consiglia

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? La FIGC dice 'no' al trust della Salernitana per l'iscrizione al campionato 2021/2022 ?? - LCronache : Tifosi in piazza, Figc blocca il Trust - LALAZIOMIA : Salernitana, la FIGC blocca il blind trust proposto da Lotito - AFGiudice : @Danilo_H703 @FIGC @CorSport E dunque dicevamo? - AlexBonoVox1 : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? La FIGC dice 'no' al trust della Salernitana per l'iscrizione al campionato 2021/2022 ?? -