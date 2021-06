La Borsa di Francoforte punterà su Crypto Finance

(Di martedì 29 giugno 2021) Deutsche Börse (che controlla ladi) acquisisce la maggioranza della società svizzerache fornisce trading, storage e investimenti in risorse digitali Deutsche Börse Group potenzierà le sue offerte di criptovalute e digitali in Europa. La società che controlla ladiha acquisito una quota di maggioranza inAG per oltre 100 milioni di franchi (108,6 milioni di dollari). Quest’ultima è una società svizzera che opera sotto la supervisione della FINMA (l’autorità di vigilanza sui mercati ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa conclude positiva, Londra +0,2%: Più forte Francoforte, tiene Parigi - Ad10000follower : Borsa: Europa solida dopo Wall street, Francoforte +1,2% - Valerio59784405 : La Borsa di Francoforte apre le porte alle criptovalute? - DividendProfit : Borsa: Europa solida dopo Wall street, Francoforte +1,2% – Economia - fisco24_info : Borsa: Europa solida dopo Wall street, Francoforte +1,2%: Piazza Affari sale dello 0,8%: bene Azimut, debole Atlant… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Francoforte

ANSA Nuova Europa

Nel Vecchio continente lamigliore della giornata è stata, sostenuta dai dati dell'inflazione tedesca, con un aumento dello 0,8%, seguita da Londra in crescita dello 0,2% e Parigi ...Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo:è stata lamigliore della giornata e ha chiuso la seduta in aumento dello 0,88%, con Londra in aumento finale dello 0,21% e Parigi dello 0,14%. .In linea con gli altri listini europei Piazza Affari archivia una giornata piuttosto tranquilla: l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,52% a 25.357 punti, mentre l'indice Ftse All share è sali ...Sulla scia dei buoni dati circa la crescita della fiducia economica – superiore alle aspettative di giugno – la seduta si chiude in positivo per tutte le maggiori piazze europee. Milano ...