Incendio a Dogliola | 70 ettari di terreno a fuoco | ipotesi dolosa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Dogliola

Si è trattato del secondoin meno di 24 ore a: domenica scorsa, infatti, le fiamme avevano invaso la strada provinciale che conduce al paese ed erano state domate in circa 3 ore. ...L'divampato nel primo pomeriggio di ieri ha incenerito circa 70 ettari tra cui la pineta ... Su questo rogo, il secondo in 24 ore, il sindaco di, Rocco D'Adamio ha il forte sospetto ...Un esteso incendio ha interessato il territorio di Dogliola dal primo pomeriggio di oggi. Le fiamme altissime, sospinte dal vento, hanno aggredito la vegetazione spontanea che costeggia la strada prov ...La giornata più difficile quella di oggi sul fronte degli incendi. Per spegnere il rogo di Dogliola, il secondo in 24 ore, sono al lavoro i vigili del fuoco di Vasto e Gissi che nel pomeriggio sono st ...