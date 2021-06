In Australia aumentano i lockdown (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo Sydney sono stati imposti anche a Darwin, Brisbane e Perth, in seguito alla scoperta di alcuni contagi legati alla variante delta Leggi su ilpost (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo Sydney sono stati imposti anche a Darwin, Brisbane e Perth, in seguito alla scoperta di alcuni contagi legati alla variante delta

