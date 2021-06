Il pasticcio Salernitana | Figc contro Lotito

(Di martedì 29 giugno 2021) Quale campionato disputerà lanella prossima stagione? La Serie A che si è guadagnata sul campo, con una storica promozione, oppure ancora la Serie B? Domande senza risposta a meno di due mesi dal via del prossimo campionato. Tutta colpa dell'intreccio che lega in maniera ad oggi indissolubile Claudio, patron del club campano, la Lazio dello stessoe ladi Gravina che non vuole fare deroghe alle norme interne secondo cui due squadre che fanno capo alla stessa proprietà non possono stare nello stesso torneo. Quindi Lazio enon hanno modo di partecipare alla A ...

... ex presidente della(dal 1994 al 2005), che poi si sposta sul nodo multiproprietà. "... col rischio di deprezzarla o combinare qualche? Dal punto di vista civilistico, è un'......a Cosenza 3 a 0 e a 64 punti supera il Lecce che va a 62 e non può più raggiungere la. ... Al 7° arriva il gol che sblocca la gara: Bellomo la mette in area,difensivo di Zuta e ...Mario Fabbroni, giornalista di Leggo, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare della Salernitana, della Nazionale e del futuro del capitano del Napoli Lorenzo Insigne: “La norma del ...Per due giorni sarà impegnato nel risolvere alcuni problemi di carattere familiare assieme a sua moglie. Marco Giampaolo è out almeno sino a mercoledì e sino a quel giorno il presidente Ferrero lo las ...