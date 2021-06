Grillo silura Conte: 'Non ha visione politica, il suo è uno statuto del '600' (Di martedì 29 giugno 2021) Il co - fondatore del Movimento 5 stelle rompe definitivamente con l'ex premier: 'Non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in un ... Leggi su today (Di martedì 29 giugno 2021) Il co - fondatore del Movimento 5 stelle rompe definitivamente con l'ex premier: 'Non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in un ...

