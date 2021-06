Giusto processo penale e tempi ragionevoli. Una sfida per il Parlamento (Di martedì 29 giugno 2021) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si pone l’ambizioso obiettivo di riformare la giustizia rendendola “più effettiva ed efficiente, oltre che più giusta”. Per quanto riguarda il processo penale, il Governo italiano intende dare corso agli impegni presi con l’Europa grazie alle misure – ampie e organiche - elaborate da una commissione appositamente istituita dalla Ministra Cartabia e presieduta da Giorgio Lattanzi, illustre giurista, già presidente della Corte Costituzionale. I lavori della commissione Lattanzi, terminati a inizio maggio, sono riassunti in una relazione finale, integralmente scaricabile sul sito del Ministero della Giustizia, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 giugno 2021) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si pone l’ambizioso obiettivo di riformare la giustizia rendendola “più effettiva ed efficiente, oltre che più giusta”. Per quanto riguarda il, il Governo italiano intende dare corso agli impegni presi con l’Europa grazie alle misure – ampie e organiche - elaborate da una commissione appositamente istituita dalla Ministra Cartabia e presieduta da Giorgio Lattanzi, illustre giurista, già presidente della Corte Costituzionale. I lavori della commissione Lattanzi, terminati a inizio maggio, sono riassunti in una relazione finale, integralmente scaricabile sul sito del Ministero della Giustizia, ...

