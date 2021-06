Generali: sponsor regata Barcolana 2021 (Di martedì 29 giugno 2021) Milano, 29 giu. (Adnkronos) – Generali è presenting sponsor di Barcolana, la manifestazione velica giunta alla 53esima edizione e sempre più dedicata alla sostenibilità ambientale e ai temi della Diversity&Inclusion che si disputerà il prossimo 10 ottobre nel Golfo di Trieste. Con la Barcolana, a cui Generali è a fianco da oltre quarant’anni, “la compagnia condivide l’impegno verso la società, promuovendo – spiega una nota – la diffusione della cultura dello sport, della sostenibilità ambientale e della Diversity&Inclusion”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Milano, 29 giu. (Adnkronos) –è presentingdi, la manifestazione velica giunta alla 53esima edizione e sempre più dedicata alla sostenibilità ambientale e ai temi della Diversity&Inclusion che si disputerà il prossimo 10 ottobre nel Golfo di Trieste. Con la, a cuiè a fianco da oltre quarant’anni, “la compagnia condivide l’impegno verso la società, promuovendo – spiega una nota – la diffusione della cultura dello sport, della sostenibilità ambientale e della Diversity&Inclusion”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'Anima Festival annuncia Annalisa, in concerto a Cervere il prossimo 5 agosto Un grazie anche agli sponsor : Heineken, Unogas, Sedamyl, Eurotec, Firad, Partesa, ME Costruzioni ... Bernardo, Banca Mediolanum, Sicurezza Stark, Gruppo AIP; OMC Graglia, Generali, Le Fattorie Fiandino,...

