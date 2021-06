Euro 2020, Inghilterra-Germania 2-0: Wembley gode, inglesi avanti (Di martedì 29 giugno 2021) Inghilterra-Germania, negli ottavi di finale di Euro 2020, permette agli inglesi di passare il turno e volare ai quarti di finale. Decisive le reti di Sterling e Kane. Clamorosa l’occasione sprecata da Muller, che poteva riportar il march in parità. Così cronaca, promossi e bocciati. Il primo tempo di Inghilterra-Germania Il buon avvio dei tedeschi, soffoca sul nascere il gioco inglese e al 9?, un calcio di punizione di Hummels dal limite dell’area avversaria, è respinto dalla barriera. Poi si sveglia l’Inghilterra e al 16?, un destro da fuori area ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 giugno 2021), negli ottavi di finale di, permette aglidi passare il turno e volare ai quarti di finale. Decisive le reti di Sterling e Kane. Clamorosa l’occasione sprecata da Muller, che poteva riportar il march in parità. Così cronaca, promossi e bocciati. Il primo tempo diIl buon avvio dei tedeschi, soffoca sul nascere il gioco inglese e al 9?, un calcio di punizione di Hummels dal limite dell’area avversaria, è respinto dalla barriera. Poi si sveglia l’e al 16?, un destro da fuori area ...

