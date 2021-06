De Boer non è più il ct dell’Olanda: il tecnico si è dimesso. Il comunicato (Di martedì 29 giugno 2021) Frank de Boer non è più il commissario tecnico dell’Olanda: l’allenatore si è dimesso. Il comunicato Frank de Boer non è più il commissario tecnico dell’Olanda. Il comunicato della Federcalcio olandese Dopo le consultazioni a Zeist tra Nico-Jan Hoogma, Eric Gudde, Frank de Boer e il suo agente Guido Albers questo pomeriggio, è stato deciso che entrambe le parti si separeranno con effetto immediato. Frank de Boer ha annunciato di non voler continuare, il che è anche in linea con il contratto tra le due ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Frank denon è più il commissario: l’allenatore si è. IlFrank denon è più il commissario. Ildella Federcalcio olandese Dopo le consultazioni a Zeist tra Nico-Jan Hoogma, Eric Gudde, Frank dee il suo agente Guido Albers questo pomeriggio, è stato deciso che entrambe le parti si separeranno con effetto immediato. Frank deha annunciato di non voler continuare, il che è anche in linea con il contratto tra le due ...

