Chiara Gualzetti | tre anni fa un altro giovane ucciso vicino Monteveglio

(Di martedì 29 giugno 2021), piange la scomparsa di, ma un fatto analogo succede trefa in una discussione fra adolescenti muore Giuseppe Balboni. Lo scorso 28 giugno una ragazza 15 enne,è stata ritrovata senza vita nella città di, in provincia di Bologna. Non è però la prima volta che succede un fatto del genere nella comunità, infatti soli treprima unragazzo, di soli 16è statoda un suo conoscente e coetaneo, Andrea Malpigni, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Fermato nella notte l'amico minorenne di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa e trovata cadavere a Monteveglio, nel… - Simo_Ventura : Lei e’ Chiara Gualzetti , aveva 15 anni ed e’ stata accoltellata da un suo coetaneo (16 ) . Non contento l’ha seppe… - Agenzia_Ansa : Il ragazzo fermato per l'omicidio di Chiara Gualzetti è un italiano di 16 anni. Il provvedimento è stato eseguito a… - EleEsse77 : RT @4everAnnina: Bologna, omicidio Chiara Gualzetti, l’amico confessa: «Ho sentito l’impulso di uccidere» Sentire le voci apre le porte d… - _Carmen_I : RT @4everAnnina: Bologna, omicidio Chiara Gualzetti, l’amico confessa: «Ho sentito l’impulso di uccidere» Sentire le voci apre le porte d… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Gualzetti

il Resto del Carlino

'Mi dispiace pere per tutte le famiglie, sono molto confuso'. Attraverso il suo legale, parla così l'adolescente reo confesso dell' omicidio di, con cui domenica mattina si è incontrato a Montevigno (Bologna) e che si sarebbe presa una cotta per lui, l'adolescente fermato per l'omicidio della coetanea. In casa del ragazzo ...Sono le parole che il padre di, la 16enne uccisa a coltellate e trovata ieri vicino all'abbazia di Monteveglio (Bologna), non lontano da casa, ha detto alle telecamere presenti ...Monteveglio, piange la scomparsa di Chiara Gualzetti, ma un fatto analogo succede tre anni fa in una discussione muore Giuseppe Balboni.Le indagini sulla morte di Chiara Gualzetti, 16enne scomparsa a Monteveglio (Bologna) e trovata senza vita in prossimità di un bosco, continuano a ritmo serrato dopo il fermo e la confessione di un mi ...