Ultime Notizie dalla rete : Caldo record Caldo record in Canada, almeno 34 morti in due giorni Sarebbero 34 le vittime della terribile ondata di caldo che si è abbattuta sul Canada e in particolare su Vancouver. A quanto riferisce su twitter la polizia, ieri gli agenti hanno risposto a 15 chiamate per morte improvvisa e oggi gli allarmi sono ...

Caldo record, almeno 34 vittime in Canada Almeno 34 persone nell'area di Vancouver sono morte a causa di un'ondata di caldo da record che sta travolgendo il Canada occidentale e parte del Nord - Ovest del Pacifico statunitense. 'Sebbene sia in atto un'indagine, si ritiene che il calore sia un fattore che contribuisce ...

Caldo record, almeno 34 vittime in Canada TGCOM Un giugno molto caldo, ma anche parecchio temporalesco Con una temperatura media di 14.4°C, il mese che si sta per concludere sarà il quarto giugno più caldo di sempre.

Amazon cerca contromisure al caldo record in USA La compagnia sta per aprire un “centro di raffreddamento” presso la sua sede di Seattle, per aiutare la popolazione ad affrontare l'ondata di caldo record. I dettagli ...

