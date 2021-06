Variante Delta, se la seconda dose si dimostra fondamentale, “rimoduleremo il Green pass” afferma Siler (Di lunedì 28 giugno 2021) “Aspetterei 14 giorni per l’analisi dei dati che arrivano del Regno Unito e per il controllo della prevalenza della Variante Delta in Italia, attualmente vicina al 20%. Aspettiamo di capire di quanto sale in una settimana. E poi una riflessione su questo la farei”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a proposito della preoccupante recrudescenza di contagi da Variante Delta, per la quale anticipa Sileri, è possibile “rimodulare il Green pass dopo la prima dose di vaccino. Questo però lo lasciamo dire agli scienziati e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021) “Aspetterei 14 giorni per l’analisi dei dati che arrivano del Regno Unito e per il controllo della prevalenza dellain Italia, attualmente vicina al 20%. Aspettiamo di capire di quanto sale in una settimana. E poi una riflessione su questo la farei”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaoloi, a proposito della preoccupante recrudescenza di contagi da, per la quale anticipai, è possibile “rimodulare ildopo la primadi vaccino. Questo però lo lasciamo dire agli scienziati e ...

