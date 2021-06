Signorini: «Dopo la “mano de Dios” dissi a Maradona che era una merda, non si bara» (Di lunedì 28 giugno 2021) Tra di loro si chiamavano “cieco” e “testa di maiale”. Il cieco è Fernando Signorini, il preparatore storico di Maradona. Maradona è “testa di maiale” (“perché era testardo”). Signorini ha passato una vita intera intorno a Diego (meno a Maradona, per lui sono due entità a parte) e di lui parla in una lunghissima intervista in 100 domande concessa a La Nacion. Un racconto per aneddoti, alcuni inediti, della vita di Maradona vista dal dietro le quinte. Signorini va molto fiero di aver battuto ai rigori Maradona. Ha i testimoni, dice. “Diego tardava a tornare ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 giugno 2021) Tra di loro si chiamavano “cieco” e “testa di maiale”. Il cieco è Fernando, il preparatore storico diè “testa di maiale” (“perché era testardo”).ha passato una vita intera intorno a Diego (meno a, per lui sono due entità a parte) e di lui parla in una lunghissima intervista in 100 domande concessa a La Nacion. Un racconto per aneddoti, alcuni inediti, della vita divista dal dietro le quinte.va molto fiero di aver battuto ai rigori. Ha i testimoni, dice. “Diego tardava a tornare ...

