Rinviato al 2022 “Noi due tour – A gentile richiesta” di Gigi D’Alessio

(Di martedì 29 giugno 2021) MILANO – “Noi due– A”, ildi, previsto inizialmente nei teatri per il 2020 e riprogrammato al 2021 a causa del Covid, èal. Entro il 30 settembre 2021 verranno comunicate tutte le informazioni e i nuovi appuntamenti del nuovo. I biglietti già acquistati rimangono validi. Sono invece confermate le date del“Mani e Voce” per l’estate 2021. Qui le prime tappe annunciate: 09 luglio: ROMA – CAVEA 17 luglio: VIGEVANO (PV) – CASTELLO SFORZESCO 19 luglio: ...

_GigiDAlessio_ : Ciao a tutti, @fepgrouplive comunica che il "Noi due tour – A gentile richiesta", è rinviato al 2022. Entro il 30 s…

Il concerto Noi Due Tour di Gigi D'Alessio, inizialmente previsto il 18 marzo e già posticipato al 25 maggio e al 16 novembre 2020 e al 3 novembre 2021, è ulteriormenteal. Entro il 30 settembre 2021 verranno comunicate tutte le informazioni. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Tutte le informazioni su: www.friendsandpartners.Il cantautore ha infatti comunicato come 'Noi due tour - A gentile richiesta ' sia statoale che le nuove date saranno definite entro il 30 settembre. Rimangono invece invariati gli ...MILANO - “Noi due tour – A gentile richiesta”, il tour di Gigi D’Alessio, previsto inizialmente nei teatri per il 2020 e riprogrammato al 2021 a causa del ...Si andrà a processo, ma con un impianto accusatorio “orfano” di un reato di peso come l’associazione a delinquere, tanto che, prima ancora che inizi il dibattimento, c’è già chi pensa a chiedere i dan ...