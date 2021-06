Renato Sanches Juventus, niente Milan: Allegri piomba sul portoghese (Di lunedì 28 giugno 2021) Renato Sanches Juventus – Messosi in luce in questo europeo, Renato Sanches ha dimostrato di essere il perfetto interprete a centrocampo. Un tutto fare e sempre presente all’azione. Ancora particolarmente giovane, essendo un classe 1997, Sanches fu protagonista proprio nello scorso europeo. Adesso l’ex Bayern dopo una parentesi di buio e silenzio in squadre da metà classifica, vorrebbe ripartire in grande. Già in questo europeo ha messo in luce tutte le sue qualità, su di lui, infatti, ci sarebbe il forte interesse della Juventus. Renato ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 giugno 2021)– Messosi in luce in questo europeo,ha dimostrato di essere il perfetto interprete a centrocampo. Un tutto fare e sempre presente all’azione. Ancora particolarmente giovane, essendo un classe 1997,fu protagonista proprio nello scorso europeo. Adesso l’ex Bayern dopo una parentesi di buio e silenzio in squadre da metà classifica, vorrebbe ripartire in grande. Già in questo europeo ha messo in luce tutte le sue qualità, su di lui, infatti, ci sarebbe il forte interesse della...

