Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera | 28 giugno 2021

(Di lunedì 28 giugno 2021) Questa sera, lunedì 28, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 28, di? Di seguito tutte ledella trasmissione in diretta ...

Advertising

TgrRaiFVG : Paolo Berizzi, inviato speciale di Repubblica, è il vincitore della quarta edizione del Premio Leali delle Notizie… - ildandy_ : RT @queequeg1901: Oggi sarà la quarta volta che metto questo meme ma che è oh basta cazzo - queequeg1901 : Oggi sarà la quarta volta che metto questo meme ma che è oh basta cazzo - Luna_elarte : RT @LegaSalvini: TV > Rete 4 | Nicola Molteni, Sottosegretario Interno - Deputato Lega - Salvini Premier > LUNEDÌ 28 GIUGNO | ore 22:40 | '… - enricovik : RT @AnnaMonia_A: Questa sera ci vediamo alle ore 21:20 a @quarta.repubblica . Vi aspettiamo numerosi -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta Repubblica

Domenica l'ex ministro ha recuperato un post del conduttore diper poi condividerlo sul suo profilo Instagram. Un selfie che ritraeva Porro in barca a vela e in calce il commento: '...... in onda alle 20.30 su Rai 1 Hawaii Five - 0 e NCIS: New Orleans (serie tv), in onda dalle 21.05 su Rai 2 Report (inchieste giornalistiche), in onda alle 21.30 su Rai 3(talk show, ...Vincendo il primo turno del Futures di Tumon, Hunt scrive la storia del tennis: è il primo tennista con disabilità a entrare nella classifica ATP. Tris... Il tabellone femminile del combined di Eastbo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 La formazione ufficiale della Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpiliqueta, Laporte, Eric Garcia, Gayà; Pedri, Busquets, Koke; Sarabia, Morata, Fernan Torres ...