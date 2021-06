Pogba fa, Mbappe disfa, Deschamps saluta il record. E la Svizzera è storia: primo trionfo ai rigori (Di martedì 29 giugno 2021) Il Brasile è lontano. Lontanissimo. Sette anni fa ai Mondiali 2014 la Francia inflisse un pesantissimo 5-2 alla Svizzera che oggi la elimina dall’Europeo al termine di una partita folle tra rimonte, rigori sbagliati e sottotrame che emettono più di un verdetto: la favorita per il successo finale saluta il torneo agli ottavi, Mbappé, Pogba e Kante dicono addio al sogno del Pallone d’oro, la Svizzera può sognare e l’Italia pure. Difficile spiegare quanto accaduto alla National Arena di Bucarest. La Svizzera passa in vantaggio con uno straordinario Seferovic, fallisce la chance del 2-0 con ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Il Brasile è lontano. Lontanissimo. Sette anni fa ai Mondiali 2014 la Francia inflisse un pesantissimo 5-2 allache oggi la elimina dall’Europeo al termine di una partita folle tra rimonte,sbagliati e sottotrame che emettono più di un verdetto: la favorita per il successo finaleil torneo agli ottavi, Mbappé,e Kante dicono addio al sogno del Pallone d’oro, lapuò sognare e l’Italia pure. Difficile spiegare quanto accaduto alla National Arena di Bucarest. Lapassa in vantaggio con uno straordinario Seferovic, fallisce la chance del 2-0 con ...

Advertising

Chamsss94 : Loris : 7/10 Pavard : 2/10 Varane : 6/10 Pogba :9,5/10 Mbappe : 3/10 Benzema : 9/10 - VipThommy : Mi spiace solo per mbappe rabiot kante e pogba...per il resto godo...non per i giocatori...ma per la nazionale in s… - OmniaFootball : @17_Peppe Pogba fa un errore clamoroso. La Francia fa due errori clamorosi (tutti avanti al 91 e imbucata centrale)… - Luca21013415 : RT @marco_rogerio_: Come minchia si fa a uscire agli ottavi con Mbappé Benzema Griezmann Pogba Kanté Varane Kimpembe Pavard... ????????????… - gestm444 : @_BeFoot No Lloris : 6/10 Pavard :1/10 Varane : 5/10 Pogba : 8/10 Mbappe : 1/10 Benzema : 7/10 -