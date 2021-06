Oggi Blinken incontra Draghi a Palazzo Chigi | ma prima il colloquio con Papa Francesco

(Di lunedì 28 giugno 2021) Giornate di incontri per il segretario di Statonella sua visita italiana. Dopo la visita al ministro degli Esteri Luigi Di Maio di ieri, in cui è stata rafforzata l'alleanza Italia - Usa, ...

... in cui è stata rafforzata l'alleanza Italia - Usa,Il premier Mario Draghi incontrerà il segretario di Stato Usa, alle 16:30 a Palazzo Chigi.è arrivato in Vaticano dove, dopo una ..., a differenza di Pompeo,, diplomatico di lungo corso, è stato ricevuto con tutti gli onori dal papa e, prima, dal cardinale Parolin e dal "ministro degli Esteri" vaticano, l'arcivescovo ...Matteo Bruni, direttore della Sala stampa Vaticano, rispondendo ai giornalisti, ha parlato dell'incontro tra il Papa e il segretario di ...28 giugno 2021 "L'Udienza di questa mattina al Segretario di Stato Usa, Antony John Blinken, si è svolta in un clima cordiale. È durata circa 40 minuti ed è stata per il Papa l'occasione per ricordare ...