L’Ungheria difende i diritti dei bambini, l’Ue no (Di lunedì 28 giugno 2021) – Ci risiamo. Appena possono, i perdigiorno dell’Unione Europea si divertono a accusare L’Ungheria delle peggiori nefandezze. Prima ce l’avevano con Orbàn perché osava difendere i confini del suo Paese, adesso perché osa, disobbedendo al nazista politicamente corretto, difendere i diritti dei bambini e dei loro genitori dall’imposizione delle dottrine sessuali della lobby Lgbt. A Bruxelles hanno mai letto il testo della legge ungherese che vieta l’indottrinamento lgbt nelle scuole? Se l’hanno letto, sono colpevoli di far finta di non aver capito, o di aver capito il contrario di ciò che c’è scritto. Ma è ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 giugno 2021) – Ci risiamo. Appena possono, i perdigiorno dell’Unione Europea si divertono a accusaredelle peggiori nefandezze. Prima ce l’avevano con Orbàn perché osavare i confini del suo Paese, adesso perché osa, disobbedendo al nazista politicamente corretto,re ideie dei loro genitori dall’imposizione delle dottrine sessuali della lobby Lgbt. A Bruxelles hanno mai letto il testo della legge ungherese che vieta l’indottrinamento lgbt nelle scuole? Se l’hanno letto, sono colpevoli di far finta di non aver capito, o di aver capito il contrario di ciò che c’è scritto. Ma è ...

