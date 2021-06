LIVE Sinner-Fucsovics, Wimbledon 2021 in DIRETTA: cominciano i riscaldamenti sui campi secondari! (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 Novak Djokovic ha raggiunto il secondo turno battendo il padrone di casa Jack Draper che dopo avergli procurato lo spavento iniziale, si scioglie come neve al sole: il serbo vince 4-6 6-1 6-2 6-2 sul Centrale. 16.53 Si attende solo l’ingresso in campo di Jannik Sinner e Marton Fucsovics. 16.51 Si riscaldano alcuni giocatori sui campi secondari! Si vedono spiragli nel Regno Unito. 16.48 Tra 10 minuti probabilmente si gioca! Si attendono notizie da Wimbledon. 16.34 Pare ci sia una finestra di 2-3 ore senza pioggia in Gran ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.55 Novak Djokovic ha raggiunto il secondo turno battendo il padrone di casa Jack Draper che dopo avergli procurato lo spavento iniziale, si scioglie come neve al sole: il serbo vince 4-6 6-1 6-2 6-2 sul Centrale. 16.53 Si attende solo l’ingresso in campo di Jannike Marton. 16.51 Si riscaldano alcuni giocatori suiSi vedono spiragli nel Regno Unito. 16.48 Tra 10 minuti probabilmente si gioca! Si attendono notizie da. 16.34 Pare ci sia una finestra di 2-3 ore senza pioggia in Gran ...

