Il problema sono i non vaccinati, dicono gli esperti. Ma nei Paesi con più vaccinati avanza la variante Delta (Di lunedì 28 giugno 2021) Israele e la Gran Bretagna di nuovo in ginocchio – o quasi – dalla risalita dei contagi da Covid. Per la maggior parte si tratta di casi di variante Delta. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 389 unità. Da ieri 28 morti. Totale persone vaccinate: L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 28 giugno 2021) Israele e la Gran Bretagna di nuovo in ginocchio – o quasi – dalla risalita dei contagi da Covid. Per la maggior parte si tratta di casi di. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totalisaliti di 389 unità. Da ieri 28 morti. Totale persone vaccinate: L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

EnricoMathys : @cavabien777 @RobotGufo @repubblica Quanti morti ci sono tanti in questi giorni? E possiamo parlare anche quanti pe… - metalblanco1991 : RT @sostengoi40: Secondo questo giornalista, siccome gli africani non sono norvegesi, le patate si possono raccogliere in estate sotto il s… - annaaneeds1D : RT @StalkerAnsya: A proposito di destabilizzare i bambini, mi sono appena ricordata quando la maestra di religione ci ha fatto vedere un fi… - danydurso : @Fortuna59982157 @carmelitadurso Non c'è nessun problema fra me e lei, ma solo una differenza: io sono una persona… - Mauri33910752 : RT @Zetaricordi: Quindi secondo #Salvini il problema del turismo sono i ragazzi che non vogliono andare a lavorare 7su7 per stipendi sotto… -