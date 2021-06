Frequenza cardiaca: cos’è e come usarla durante l’allenamento (Di lunedì 28 giugno 2021) cos’è La Frequenza cardiaca (FC) rappresenta un valore importante per comprendere e monitorare il nostro stato di salute. Secondo l’American Heart Association (AHA) la FC normale per un adulto a riposo si dovrebbe aggirare tra 60-100 bpm. Se i valori superano i 100 bpm a riposo si identifica una condizione di tachicardia. Se invece i valori sono inferiori a 60 bpm a riposo si parla di bradicardia. Non si tratta sempre di condizioni patologiche o preoccupanti, basti pensare che gli atleti tendono ad avere meno battiti del cuore per poter migliorare le loro performance. Il cuore ha un ruolo fondamentale in questa macchina perfetta che ... Leggi su dilei (Di lunedì 28 giugno 2021)La(FC) rappresenta un valore importante per comprendere e monitorare il nostro stato di salute. Secondo l’American Heart Association (AHA) la FC normale per un adulto a riposo si dovrebbe aggirare tra 60-100 bpm. Se i valori superano i 100 bpm a riposo si identifica una condizione di tachicardia. Se invece i valori sono inferiori a 60 bpm a riposo si parla di bradicardia. Non si tratta sempre di condizioni patologiche o preoccupanti, basti pensare che gli atleti tendono ad avere meno battiti del cuore per poter migliorare le loro performance. Il cuore ha un ruolo fondamentale in questa macchina perfetta che ...

