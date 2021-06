Dl Sostegni, settimana decisiva per le norme dei precari della scuola (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – “Pacta servanda sunt dicevano i latini: è la settimana decisiva per l’approvazione degli emendamenti al decreto Sostegni bis e noi chiediamo ancora il rispetto del patto per la scuola“. Lo ribadisce Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief, indicando che il Patto è stato “siglato dalla Cisal assieme alle altre confederazioni sindacali per affrontare alcuni problemi, in primis quello del precariato”. “Il prossimo anno avremo 130 mila cattedre vacanti per le immissioni in ruolo, neanche 30 mila di esse saranno assegnate ai ruoli”, ricorda il sindacalista, aggiungendo “questo significa ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – “Pacta servanda sunt dicevano i latini: è laper l’approvazione degli emendamenti al decretobis e noi chiediamo ancora il rispetto del patto per la“. Lo ribadisce Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief, indicando che il Patto è stato “siglato dalla Cisal assieme alle altre confederazioni sindacali per affrontare alcuni problemi, in primis quello delato”. “Il prossimo anno avremo 130 mila cattedre vacanti per le immissioni in ruolo, neanche 30 mila di esse saranno assegnate ai ruoli”, ricorda il sindacalista, aggiungendo “questo significa ...

