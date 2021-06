Croazia Spagna 1-2 LIVE: Pareggio di Azpilicueta, si riscatta Unai Simon (Di lunedì 28 giugno 2021) Allo stadio Parken di Copenhagen, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra Croazia e Spagna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Parken” di Copenhagen, Croazia e Spagna si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Croazia Spagna 1-2 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si comincia a Copenhagen! 5? Ritmi blandi – In campo comanda la Spagna, ma possesso sterile. La Croazia attende dietro la linea del pallone e cerca di chiudere ogni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Allo stadio Parken di Copenhagen, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Parken” di Copenhagen,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si comincia a Copenhagen! 5? Ritmi blandi – In campo comanda la, ma possesso sterile. Laattende dietro la linea del pallone e cerca di chiudere ogni ...

SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - rikibona : Croazia vera delusione di questo torneo. Ha passato il girone per miracolo, mai una partita con mordente e ritmo. I… - carradori64 : Ma il 25 della Croazia per quale squadra gioca? Sul secondo e adesso sul terzo gol sembra che stia giocando per la Spagna - xobvlivion : no vabbe ma il giocatore della Croazia che si è distratto per bere e la Spagna ha fatto il terzo goal ma sono impaz… - esistenzialinte : Sto giro la Croazia era proprio poca cosa eh, comunque ocio alla Spagna -