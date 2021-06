Covid, 15 milioni di giovani a rischio contagio per la variante Delta. Green pass verso la revisione (Di lunedì 28 giugno 2021) Da oggi, lunedì 28 giugno, all'aperto, stop alle mascherine. L'estate è ormai iniziata, ma inizia a serpeggiare preoccupazione anche alla luce di quello che è avvenuto a Maiorca con oltre 800 casi e 3mila in quarantena: si tratta di giovanissimi ritrovatisi in una delle isole spagnole della movida e trasformatisi in improvvisi “untori” al rientro a casa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 giugno 2021) Da oggi, lunedì 28 giugno, all'aperto, stop alle mascherine. L'estate è ormai iniziata, ma inizia a serpeggiare preoccupazione anche alla luce di quello che è avvenuto a Maiorca con oltre 800 casi e 3mila in quarantena: si tratta dissimi ritrovatisi in una delle isole spagnole della movida e trasformatisi in improvvisi “untori” al rientro a casa. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid milioni Covid Australia, focolaio a Sydney: news di oggi, i casi A Sydney, circa cinque milioni di residenti sono in quarantena. Lo riferiscono le autorità ... nel Queensland e nell'Australia occidentale si sono registrati nuovi picchi di contagio di covid - 19 per ...

Licenziamenti, caos sullo stop. Potrebbe essere illegittimo ...passibili di continuità del blocco quelle aziende che hanno usato maggiormente la cassa - Covid ... Occorrerebbe uno stanziamento di 700 milioni perché la misura si è esaurita a inizio mese.

Covid Italia 27 giugno: 782 nuovi casi e 14 morti LA NAZIONE Ikea e Rockefeller: per la sostenibilità ci vogliono i miliardi Ammonta a 1 miliardo di dollari l’investimento lanciato da Fondazione Ikea e da Rockefeller Foundation per combattere il riscaldamento climatico. Lo scopo è di creare un fondo mondiale per sostenere l ...

Taiwan: Covid. UBI Pharma punta ad approvazione vaccino sperimentale solo il 7 per cento della popolazione di Taiwan, che conta 23,5 milioni di abitanti, ha ricevuto ad oggi almeno una dose di vaccino contro il coronavirus. (Cip) ...

