Cosa c'è dietro lo 'strano' dimagrimento di Kim Jong - Un (Di lunedì 28 giugno 2021) La propaganda di Pyongyang ha scelto una nuova strategia? Oppure uno spezzone è passato attraverso le maglie della censura? La vita personale di Kim è normalmente tabù. Lui e la sua famiglia sono ... Leggi su today (Di lunedì 28 giugno 2021) La propaganda di Pyongyang ha scelto una nuova strategia? Oppure uno spezzone è passato attraverso le maglie della censura? La vita personale di Kim è normalmente tabù. Lui e la sua famiglia sono ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Gli stracci tra #Grillo e #Conte, l’immigrato somalo che ha seminato il terrore in Germania e il nuovo terrorismo… - lifegate : Un'indagine di @AE_Italia ci svela cosa succede dietro le mura di un macello considerato il 'simbolo dell'eccellenz… - PazziniValeria : RT @itsoniahere_: Tommaso che balla dietro le quinte per di più sulle note di 'Cuore amaro' di Queen Gaia è diventata la mia nuova cosa pre… - Mariacr78648357 : @ag_vito @TarroGiulio @RobertoBurioni E tu ti fidi di bubu, che va in tv a dire una castroneria dietro l'altra? E m… - Tommywinsw : RT @itsoniahere_: Tommaso che balla dietro le quinte per di più sulle note di 'Cuore amaro' di Queen Gaia è diventata la mia nuova cosa pre… -