Controllo del territorio a Vietri sul Mare: rintracciati e denunciati gli autori di un furto in spiaggia (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVietri sul Mare (Sa) – Sono stati rintracciati e denunciati dai carabinieri gli autori di un furto in spiaggia, avvenuto nei giorni scorsi a Vietri sul Mare. Due bagnanti minorenni provenienti da Fisciano si sono accorti della mancanza di uno zaino, due cellulari e le chiavi di uno scooter, asportate poco prima da ignoti: si sono precipitati verso il luogo ove era parcheggiato lo scooter, trovando due persone che vi armeggiavano vicino e che si davano alla fuga. Una pattuglia della Stazione di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosul(Sa) – Sono statidai carabinieri glidi unin, avvenuto nei giorni scorsi asul. Due bagnanti minorenni provenienti da Fisciano si sono accorti della mancanza di uno zaino, due cellulari e le chiavi di uno scooter, asportate poco prima da ignoti: si sono precipitati verso il luogo ove era parcheggiato lo scooter, trovando due persone che vi armeggiavano vicino e che si davano alla fuga. Una pattuglia della Stazione di ...

Advertising

vogue_italia : 'Sono un maniaco del controllo, ho sempre pianificato tutto con largo anticipo. Ma la pandemia ha sconvolto tutti i… - matteosalvinimi : #Salvini: bene il parere scientifico del CTS sul via alle mascherine all'aperto, la Lega insiste: per noi via già d… - anteprima24 : ** Controllo del territorio a Vietri sul Mare: #Rintracciati e #Denunciati gli autori di un #Furto in #Spiaggia **… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Grave #incidente sulla provinciale 333 di #Uscio, un motociclista di 30 anni è caduto dopo aver perso il controllo del me… - AlexSanna38 : RT @SapereeunDovere: La proteina spike del COVID-19 è stata utilizzata per controllare il picco nella popolazione? Brian Wilson analizza le… -