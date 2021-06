Conte sul palco per mettere Grillo spalle al muro (Di lunedì 28 giugno 2021) Giuseppe Conte conferma la conferenza stampa che si terrà nel pomeriggio nel cuore di Roma, al Tempio di Adriano. A due passi da Palazzo Chigi, non lontano dalla piazza dove il 4 febbraio scorso l’allora premier dimissionario fece portare quel tavolino dal quale, tra uno scatolone e l’altro, diede l’annuncio di un suo impegno in politica con il Movimento 5 Stelle. Ovviamente ogni parola era concordata con Beppe Grillo che nei fatti lo aveva già investito dell’incarico di rifondare il partito. Nell’arco di pochi mesi tutto è cambiato. Anche ieri Conte ha sentito il Garante ma lo show in programma oggi sarà diverso da quello ci si attendeva ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Giuseppeconferma la conferenza stampa che si terrà nel pomeriggio nel cuore di Roma, al Tempio di Adriano. A due passi da Palazzo Chigi, non lontano dalla piazza dove il 4 febbraio scorso l’allora premier dimissionario fece portare quel tavolino dal quale, tra uno scatolone e l’altro, diede l’annuncio di un suo impegno in politica con il Movimento 5 Stelle. Ovviamente ogni parola era concordata con Beppeche nei fatti lo aveva già investito dell’incarico di rifondare il partito. Nell’arco di pochi mesi tutto è cambiato. Anche ieriha sentito il Garante ma lo show in programma oggi sarà diverso da quello ci si attendeva ...

