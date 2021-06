Chiara, 16 anni, morta accoltellata alla gola. Indagato minore, aveva appuntamento con lei. Copro in una campo nel Bolognese (Di lunedì 28 giugno 2021) Il corpo di Chiara Gualzetti era ai margini di un bosco, a meno di un chilometro da casa, nel parco dell'Abbazia di Monteveglio, zona di colline nel Bolognese, vicino al confine con Modena. Lo... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 28 giugno 2021) Il corpo diGualzetti era ai margini di un bosco, a meno di un chilometro da casa, nel parco dell'Abbazia di Monteveglio, zona di colline nel, vicino al confine con Modena. Lo...

Advertising

fattoquotidiano : ELEZIONI TORINO Luigi Di Maio rilancia Chiara Appendino - gianpaolag18 : Chiara, 16 anni, trovata morta in un campo nel Bolognese con coltellate alla gola. Si indaga su un coetaneo … che t… - fainformazione : E' stata trovata morta ai bordi di un bosco in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel Bolognese la ragazz… - fainfocronaca : E' stata trovata morta ai bordi di un bosco in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel Bolognese la ragazz… - _amy_chiara_ : RT @onlythebrave000: Sono passati 7 anni da san siro e si mi viene da piangere -