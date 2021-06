Cagliari, per Nandez sbuca un’altra pretendente oltre al Leeds: le ultime (Di lunedì 28 giugno 2021) Nahitan Nandez, giocatore del Cagliari, ha destato l’interesse del Leeds United: su di lui c’è anche la Fiorentina Non solo il Leeds United su Nandez. Il giocatore del Cagliari è finito anche sui taccuini della Fiorentina: la società, infatti, sembrerebbe interessata al centrocampista. Tra il club e l’uruguaiano c’è già stato un contatto in passato: proprio il nuovo direttore sportivo dei viola Nicolas Burdisso – come ricorda La Nazione – lo aveva ceduto al Cagliari nell’estate del 2019. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Nahitan, giocatore del, ha destato l’interesse delUnited: su di lui c’è anche la Fiorentina Non solo ilUnited su. Il giocatore delè finito anche sui taccuini della Fiorentina: la società, infatti, sembrerebbe interessata al centrocampista. Tra il club e l’uruguaiano c’è già stato un contatto in passato: proprio il nuovo direttore sportivo dei viola Nicolas Burdisso – come ricorda La Nazione – lo aveva ceduto alnell’estate del 2019. L'articolo proviene da Calcio News 24.

