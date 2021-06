Battiti Live 2021: ecco le date del tour musicale con Elisabetta Gregoraci e dove vederlo in tv (Di lunedì 28 giugno 2021) L’edizione 2021 del Battiti Live ha preso il via venerdì 25 giugno dalla splendida cornice della Puglia, che come al solito con le sue splendide location fa da cornice all’intero festival musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La puntata è la prima di 5 appuntamenti con la kermesse di Tele Norba che verrà registrata interamente e andrà presto in onda in televisione su Italia 1 a metà luglio. Quando andranno in onda le puntate e chi ci sarà sul palco. Battiti Live 2021: ecco tutte le ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 giugno 2021) L’edizionedelha preso il via venerdì 25 giugno dalla splendida cornice della Puglia, che come al solito con le sue splendide location fa da cornice all’intero festivalcondotto dae Alan Palmieri. La puntata è la prima di 5 appuntamenti con la kermesse di Tele Norba che verrà registrata interamente e andrà presto in onda in televisione su Italia 1 a metà luglio. Quando andranno in onda le puntate e chi ci sarà sul palco.tutte le ...

Advertising

thetrueshade : Il battiti live è un palco davvero importante, un sogno per molti artisti. E noi arriviamo con i capelli colorati,… - thetrueshade : Ho cambiato look e sono ancora in quella fase in cui pensi sia stato geniale e invece spoiler domani me ne pentirò… - amorsisulcuore : RT @emmaishome: vorrei avere la stessa energia e lo stesso multitasking di Emma che a 37 anni si divide tra la serie tv che ha girato, il t… - Michi86210437 : #amemici20 #amici20 La differenza tra noi e voi è che noi ci siamo complimentati per i lavori di Ale e Serena,per… - Manuela24753951 : @hjahajaj1 Se carriera vuol dire andare con uomini ricchi e farsi raccomandare...preferisco tutta la vita a fare un… -