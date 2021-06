218 mln di mascherine di Arcuri inutilizzabili Bruciarle costa troppo: il bando per svenderle (Di lunedì 28 giugno 2021) Le mascherine anche se non riescono a bloccare il virus, possono comunque essere riciclate e impiegate in altri ambiti industriali Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 28 giugno 2021) Leanche se non riescono a bloccare il virus, possono comunque essere riciclate e impiegate in altri ambiti industriali Segui su affaritaliani.it

Advertising

romanoziroldo : RT @ItalicaTestudo: #Figliuolo mette in vendita 218 mln di #mascherine FARLOCCHE comprate da #Arcuri Quindi per mesi c'hanno rifilato roba… - MuredduGiovanni : RT @ItalicaTestudo: #Figliuolo mette in vendita 218 mln di #mascherine FARLOCCHE comprate da #Arcuri Quindi per mesi c'hanno rifilato roba… - Ardito98731919 : RT @ItalicaTestudo: #Figliuolo mette in vendita 218 mln di #mascherine FARLOCCHE comprate da #Arcuri Quindi per mesi c'hanno rifilato roba… - manuel_y_jesus_ : RT @ItalicaTestudo: #Figliuolo mette in vendita 218 mln di #mascherine FARLOCCHE comprate da #Arcuri Quindi per mesi c'hanno rifilato roba… - albo_interista : RT @ItalicaTestudo: #Figliuolo mette in vendita 218 mln di #mascherine FARLOCCHE comprate da #Arcuri Quindi per mesi c'hanno rifilato roba… -