Stasera Belgio - Portogallo (ore 21) e Olanda - Danimarca (ore 18): in palio i quarti di finale (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo il passaggio del turno di Italia e Danimarca, oggi in programma altre due partite. Il Belgio ha primeggiato nel Gruppo B, conquistando 3 vittorie contro Danimarca, Finlandia e Russia. Percorso ... Leggi su globalist (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo il passaggio del turno di Italia e, oggi in programma altre due partite. Ilha primeggiato nel Gruppo B, conquistando 3 vittorie contro, Finlandia e Russia. Percorso ...

Advertising

4Tchat : RT @Rey92069430: Per chi tiferete stasera? E perché proprio #Belgio? #BelgioPortogallo #BELPOR #euro2020 - LolloBattistini : Quindi il servizio pubblico, che in quanto tale paghiamo TUTTI, nel presentare Belgio Vs Portogallo di stasera ha r… - limitless271828 : Stasera giocheranno Belgio e Portogallo, avviso gli amici del Twitter calcio che io tiferò per il Belgio ???? - Rey92069430 : Per chi tiferete stasera? E perché proprio #Belgio? #BelgioPortogallo #BELPOR #euro2020 - Andrea68598766 : @vanessadv2001 @TwittEuro20 Anch'io avevo messo 2a 1 Mentre stasera Portogallo Belgio mi son giocato 1a 2 -