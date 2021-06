Rave con 700 no mask nel lodigiano. «A Maleo focolaio di variante Delta». Aperto fascicolo dalla Procura (Di domenica 27 giugno 2021) Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a un Rave party a Maleo, paese del lodigiano dove l'Ats ha certificato la presenza di tre casi di variante Delta... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 27 giugno 2021) Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a unparty a, paese deldove l'Ats ha certificato la presenza di tre casi di...

