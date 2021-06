Programmi TV di stasera, domenica 27 giugno 2021. Matthew McConaughey ospite di Camila Raznovich al Kilimangiaro (Di domenica 27 giugno 2021) Matthew McConaughey Rai1, ore 20.30: Euro 2020 Belgio-Portogallo Il Belgio di Lukaku vede il primo duro ostacolo di Euro 2020 nel Portogallo di Cristiano Ronaldo, campione d’Europa in carica. Rai2, ore 21.05: Delitti in Paradiso – 1^ TV 9×05: Per indagare su un apparente suicidio in un albergo e sulla morte di un istruttore di un corso di sopravvivenza, la Polizia chiama l’ispettore Neville Parker, un detective che soffre di diverse allergie. 9×06: Un corso di sopravvivenza nelle isole deserte si interrompe quando il leader – un esperto di sopravvivenza addestrato ed ex soldato del SAS – viene trovato morto nella foresta di una remota isola vicino a ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 27 giugno 2021)Rai1, ore 20.30: Euro 2020 Belgio-Portogallo Il Belgio di Lukaku vede il primo duro ostacolo di Euro 2020 nel Portogallo di Cristiano Ronaldo, campione d’Europa in carica. Rai2, ore 21.05: Delitti in Paradiso – 1^ TV 9×05: Per indagare su un apparente suicidio in un albergo e sulla morte di un istruttore di un corso di sopravvivenza, la Polizia chiama l’ispettore Neville Parker, un detective che soffre di diverse allergie. 9×06: Un corso di sopravvivenza nelle isole deserte si interrompe quando il leader – un esperto di sopravvivenza addestrato ed ex soldato del SAS – viene trovato morto nella foresta di una remota isola vicino a ...

Advertising

CasilinaNews : Programmi, film stasera: guida TV 27 giugno 2021 - SareFratus : RT @angbolat: “Hai programmi per stasera?” “Può essere” è consapevole che lei vorrebbe fare qualcosa ma non ha ancora avuto il coraggio di… - MultiFanShipdom : RT @angbolat: “Hai programmi per stasera?” “Può essere” è consapevole che lei vorrebbe fare qualcosa ma non ha ancora avuto il coraggio di… - 11secon : #TELEVISIONE Programmazione televisiva per stasera, 27 Giugno, nei più seguiti canali in chiaro. Fonte: Programmi… - KttyJennie91 : @C0NVEXI0N sono andata a comprare dei costumii stasera invece che programmi hai? -