Michele Merlo, il padre: “Emma Marrone come una sorella, aveva sofferto a causa dei ‘no’ ma non mollava” (Di domenica 27 giugno 2021) La morte di Michele Merlo ha scosso l’Italia intera, anche chi Mike Bird – questo il suo nome d’arte – forse non lo aveva mai visto. Una morte improvvisa, sopraggiunta dopo una leucemia fulminante che si è portata via il giovane cantante 28enne reso celebre dal talent Amici nel giro di pochi giorni, senza lasciargli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 27 giugno 2021) La morte diha scosso l’Italia intera, anche chi Mike Bird – questo il suo nome d’arte – forse non lomai visto. Una morte improvvisa, sopraggiunta dopo una leucemia fulminante che si è portata via il giovane cantante 28enne reso celebre dal talent Amici nel giro di pochi giorni, senza lasciargli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : #MicheleMerlo, il padre: “#Emma Marrone come una sorella, aveva sofferto a causa dei ‘no’ ma non mollava” - Franca94440278 : @tiziaacasoo @Iramaxfan I miei sono annAlisa giulia irama michele merlo deddy e un po aka poi giulia ottonello. #irama - la_seriale : @Beatrice011997 Pino Daniele, Raimondo Vianello, Sandra Mondaini e Michele Merlo ?? - MartinaCasali4 : RT @tommoiloveyou_: è finita davvero…? è finita da due settimane, e ancora non l’ho accettato è finita e non ci ho capito niente più è f… - danielemeret03 : @michele__merlo vorrei che questo video non finisse più sentirti parlare è terapeutico e ora mi manchi tantissimo -