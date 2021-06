Meteo, l’avviso della protezione civile: temperature sopra la media (Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa protezione civile della Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio Meteo da “ondata di calore“. A partire dalle 8 di domani mattina, lunedì 28 giugno e fino alle 20 di mercoledì 30 giugno nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato (come da elenco allegato alla DGR 870 dell’8 luglio 2005 pubblicata sul Burc n. 37 del 1 agosto 2005) si prevedono temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 7-8 gradi, soprattutto nella giornata di domani e un tasso di umidità che, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLaCampania ha emanato un avviso di criticità per rischioda “ondata di calore“. A partire dalle 8 di domani mattina, lunedì 28 giugno e fino alle 20 di mercoledì 30 giugno nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato (come da elenco allegato alla DGR 870 dell’8 luglio 2005 pubblicata sul Burc n. 37 del 1 agosto 2005) si prevedonoal didei valori medi stagionali di 7-8 gradi,ttutto nella giornata di domani e un tasso di umidità che, ...

