Max Biaggi ricorda Fabrizio Frizzi a Domenica In: il racconto tra le lacrime del loro incontro speciale (Di domenica 27 giugno 2021) Max Biaggi ricorda il compianto amico Fabrizio Frizzi a Domenica In, nella puntata conclusiva della stagione. Il campione di motociclismo ha compiuto ieri 50 anni e, tra le persone che hanno fatto parte della sua vita, rientra anche il grande conduttore. “Era un’ancora felice“, le commosse parole di Biaggi tra le lacrime. Max Biaggi ricorda Fabrizio Frizzi a Domenica In Max Biaggi ha spento ieri la bellezza di 50 candeline, raggiungendo un importantissimo traguardo di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 giugno 2021) Maxil compianto amicoIn, nella puntata conclusiva della stagione. Il campione di motociclismo ha compiuto ieri 50 anni e, tra le persone che hanno fatto parte della sua vita, rientra anche il grande conduttore. “Era un’ancora felice“, le commosse parole ditra le. MaxIn Maxha spento ieri la bellezza di 50 candeline, raggiungendo un importantissimo traguardo di ...

Advertising

tempoweb : Fabrizio Frizzi, lacrime a Domenica In. Il ricordo di Max Biaggi fa piangere tutti #frizzi #maravenier #domenicain… - EquityDiamond : RT @emanuelecarioti: ????? #Oggi, #26giugno #2021, #tantiauguri di #buoncompleanno al #campione di #motociclismo Max Biaggi per il suoi splen… - VtladybirdR : Ma la torta per Jerry Calà è la stessa di Max Biaggi? Che trash ?? #DomenicaIn - AntonioVelardo3 : #domenicain #rai1 Max Biaggi a 50 anni si trasforma in Paolo Stoppa - AnnaDream74 : Max Biaggi grandissimo campione nello sport e nella vita? Al contrario di altri, ha saputo ritirarsi al momento gi… -