Mascherine all' aperto | quando metterle e quando toglierle Ricciardi | «Cautela o arriverà una nuova ondata»

(Di domenica 27 giugno 2021) Un?Italia tutta bianca e, 262 giorni dopo l?ultima volta, senza mascherina all?. La data di oggi, 28 giugno, è una di quelle che ricorderemo a lungo. Non solo...

Advertising

borghi_claudio : Adesso che ci sono milioni di vaccinati, alla prossima salita dei contagi mi raccomando ricordarsi di dare la colpa… - matteosalvinimi : Mentre l’Italia finalmente da lunedì si libera dalle mascherine all’aperto, in Campania il signor De Luca vuole con… - SkyTG24 : “Se i contagi risalgono, rimettere le mascherine”. Alla vigilia della revoca dell’obbligo delle #mascherine all’ape… - diego4all : RT @borghi_claudio: Adesso che ci sono milioni di vaccinati, alla prossima salita dei contagi mi raccomando ricordarsi di dare la colpa all… - manuscod : RT @Filomen30847137: Da domani, dopo una decisione estremamente sofferta, via le #mascherine all'aperto: È l'inizio della Fine di un incubo… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine all

... oltre alla distribuzione di, farmaci, al cambio vestiti negli ospedali di Ome, Chiari e ... Un'operatività oggi tramutata nel servizio d'ordine'hub vaccinale di Chiari, con 6 - 8 ...Molte le attività a cui ha preso parte: dalla consegna diai cambi di vestiti per i malati negli ospedali. Ora, impegnata nella distribuzione dei farmaci e nel servizio d'ordine'hub ...NordEst (Adnkronos) – Tutta Italia zona bianca da lunedì 28 giugno, ma preoccupa variante Delta. Ma “se i contagi risalgono saremo costretti a rimetterle”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘La Repubb ...FIRENZE: Da lunedì 28 Giugno decade l'obbligo di tenere la mascherina anti-Covid all'aperto in zona bianca ma ci sono comunque delle regole da rispettare ...