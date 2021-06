M5s | telefonata tra Conte e Grillo | spiragli per un accordo dell’ultima ora

(Di domenica 27 giugno 2021)tra Giuseppee il garante M5S Beppe. A quanto trapela da fonti parlamentari del Movimento, con questa interlocuzione «adesso ci sarebbero» sulla trattativa per una possibile ricomposizione della frattura. Con la riapertura dei canali di dialogo, il garante avrebbe rinunciato ad alcuni puntisi con, come quelli relativi alla comunicazione e alle nomine che rimarrebbero in mano al nuovo capo politico., si apprende da fonti parlamentari, manterrebbe il ruolo di garante come richiesto anche da diversi parlamentari nelle ...

