GP Lugano 2021 | assolo di Gianni Moscon! Fabio Aru ci prova con una fuga

(Di domenica 27 giugno 2021)Moscon (Ineos) torna al successo conquistando il GP di. Il Trattore della Val di Non si è imposto in solitaria sul traguardo della prestigiosa gara in linea elvetica. Al secondo posto si è piazzato il laziale Valerio Conti (UAE Team Emirates), il quale, nella volata per la piazza d’onore, ha regolato il re del Giro dell’Appennino Ben Hermans (Israel Start-UP). Per quanto concerne i colori azzurri, inoltre, si segnalano anche il quinto posto di Diego Ulissi (UAE Team Emirates), il sesto di Simone Velasco (Gazprom), l’ottavo di Davide Orrico (Vini Zabù) e in nono di Marco Tizza (Amore & Vita). Per ...