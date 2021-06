GF Vip 6, Paolo Bonolis reagisce all’ingaggio nel cast di Sonia Bruganelli (Di domenica 27 giugno 2021) La grande macchina del Grande fratello vip scalda i motori in vista del debutto del Gf vip 6 e, intanto, sul reality in arrivo emergono in rete le prime anticipazioni che vedono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli in procinto di sostituirsi agli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Una notizia quest’ultima che sta destando tra le reazioni più disparate del web, tra cui quella di Paolo Bonolis. Il noto volto del Biscione ha nel dettaglio condiviso con il web un post, in cui di fatto palesa stupore rispetto all’ingaggio della moglie Bruganelli nel cast del rinnovato gioco della ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 27 giugno 2021) La grande macchina del Grande fratello vip scalda i motori in vista del debutto del Gf vip 6 e, intanto, sul reality in arrivo emergono in rete le prime anticipazioni che vedono Adriana Volpe ein procinto di sostituirsi agli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Una notizia quest’ultima che sta destando tra le reazioni più disparate del web, tra cui quella di. Il noto volto del Biscione ha nel dettaglio condiviso con il web un post, in cui di fatto palesa stupore rispettodella moglieneldel rinnovato gioco della ...

Advertising

infoitcultura : Sonia Bruganelli opinionista al Gf Vip: la reazione di Paolo Bonolis e la replica della moglie - zazoomblog : Paolo Bonolis sui social commenta con sarcasmo il ruolo della moglie come opinionista al GF Vip e lei gli risponde… - zazoomblog : Paolo Bonolis sui social commenta con sarcasmo il ruolo della moglie come opinionista al GF Vip e lei gli risponde… - Paolo_ADP10 : RT @JPeppp: Bisogna essere veramente stupidi per fare ironia sull'aumento di capitale della Juve, mi riferisco soprattutto ai tifosi di que… - infoitcultura : GF VIP 6, arriva l’annuncio di Paolo Bonolis: Signorini avvisato – FOTO -