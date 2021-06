Corsico | incendio devasta il furgone dei fruttivendoli | la pista del dolo

(Di domenica 27 giugno 2021)(Milano), 27 giugno 2021 " Le fiamme alte hanno sfiorato i primi piani del palazzo di via Milano , dove nella notte tra sabato e domenica unè stato divorato dal fuoco. Sul posto sono ...

...della Compagnia dia cui sono affidate le indagini : i rilievi, le testimonianze e la visione dei filmati delle telecamere della zona, dovranno chiarire ogni dettaglio dell'. Non è ...Per fortuna, quando è scoppiato l', la palestra era chiusa e nessuno è rimasto ferito. ... Ancora oscura l'origine del rogo : saranno i carabinieri della compagnia dia ricostruire l'...Corsico (Milano), 27 giugno 2021 – Le fiamme alte hanno sfiorato i primi piani del palazzo di via Milano, dove nella notte tra sabato e domenica un furgone è stato divorato dal fuoco. Sul posto sono i ...