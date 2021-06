Cashback | il 30 giugno in arrivo i rimborsi a 5 | 9 mln di persone

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Cashback: il 30 chiude semestre,rimborsi ad almeno 5,9 mln: (ANSA) - ROMA, 27 GIU - Ancora pochi g… - Cassuto2Clara : Cashback, il 30 giugno si conclude la prima fase e da luglio scattano i rimborsi.... - infoiteconomia : Super cashback 2021: chiusura il 30 giugno - CorriereUmbria : Super cashback, la classifica del 26 giugno, verso quota 700 pagamenti #supercashback #26giugno… - AdrianVelascoS : RT @puntotweet: Super Cashback, classifica 25/06: verso i 700 -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback giugno

Ancora pochi giorni per accumulare acquisti e raggiungere la soglia minima delle 50 transazioni che danno diritto al ''. Si chiude il 30il primo semestre del programma dei rimborsi di Stato per chi acquisita con carte e app. Ad oggi, in base ai numeri dell'app Io, sono oltre 7,85 milioni gli utenti ...Rimangono pochi giorni per accumulare acquisti e raggiungere la soglia minima delle 50 transazioni che danno diritto al ''. Si chiude il 30infatti il primo semestre del programma dei rimborsi di Stato per chi fa shopping con carte e app. Fino ad oggi, secondo i numeri di Io, oltre 7,85 milioni di utenti ...Rimangono pochi giorni per accumulare acquisti e raggiungere la soglia minima delle 50 transazioni che danno diritto al "cashback". Si chiude il 30 giugno infatti il primo semestre del programma dei r ...Cashback, ecco cosa succede dal primo luglio. A partire dal primo luglio prossimo si arriverà alla seconda fase del cashback che porterà inevitabilmente a dei cambiamenti. Cashback, novità in arrivo d ...