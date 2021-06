Belgio Portogallo 1-0 LIVE: comincia il secondo tempo (Di domenica 27 giugno 2021) All’ Estadio de la Cartuja di Siviglia, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra Belgio e Portogallo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’ “Estadio de la Cartuja”, Belgio e Portogallo si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Belgio Portogallo 1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – comincia LA PARTITA 6? Tiro Portogallo – Renato Sanches buca centralmente e serve Jota che calcia fuori col mancino. 22? Tiro Portogallo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) All’ Estadio de la Cartuja di Siviglia, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Estadio de la Cartuja”,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO –LA PARTITA 6? Tiro– Renato Sanches buca centralmente e serve Jota che calcia fuori col mancino. 22? Tiro...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ??? #Mancini: 'Abbiamo meritato questa vittoria. Tutti sono stati bravi, questo successo può farci bene.… - borghi_claudio : Belgio e Portogallo tutti inginocchiati e io subito tentato dal tifare asteroide. #BelgioPortogallo - officialmaz : Passiamo. Soffrendo tanto. Ma con #Belgio o #Portogallo questa Italia non sarà sufficiente. #Mancini vince con la p… - parisianinrome : Ieri i gladiatori in tribuna per Italia-Austria. Oggi i puffi in tribuna per Belgio-Portogallo Domani, a chi toccherà? - Agatha776 : RT @CucchiRiccardo: #Portogallo sterile nel primo tempo... più brillante il #Belgio ma senza entusiasmare, secondo me. #PortogalloBelgio -