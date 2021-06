Wimbledon 2021 | il tabellone di Jannik Sinner Ostacoli insidiosi | ma nessuno specialista all’orizzonte

(Di sabato 26 giugno 2021)è tornato a scaldare i cuori dei tifosi di tennis di tutto il mondo. Fra quarantott’ore l’All England Club aprirà i battenti per le prossime due settimane per sfidarsi nell’edizione numero 134 del torneo; sarà il debutto nello Slam inglese per, praticamente a digiuno d’erba nella sua ancor giovane carriera. Il ragazzo di San Candido arriva acon sole sei partite giocate in carriera su questa superficie, di cui cinque risalgono al 2019, anno in cui ebbe un assaggio del torneo londinese perdendo al primo turno di qualificazioni contro Alex Bolt. Al ritorno sull’erba di due settimane fa, ...

Advertising

infoitsport : Wimbledon 2021, sorteggio Jannik Sinner e tabellone: esordio con Fucsovics, cammino fattibile - andreastoolbox : Wimbledon 2021, il tabellone: Berrettini con Pella. Il sorteggio degli italiani | Sky Sport - TorresaniAldo : Il tabellone maschile di Wimbledon 2021- - infoitsport : Il tabellone femminile di Wimbledon 2021 [VIDEO] - infoitsport : Wimbledon 2021, sorteggio Lorenzo Sonego e tabellone: Querrey prima dell'ottavo con Federer? -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon 2021

Se pensi aqual è la prima immagine che ti viene in mente? Credo che il colpo d'occhi asia la cosa più bella, arrivare lì e vedere tutti i giocatori di bianco. Hai come l'...Per l'Italia quindi una nuova finale dopo quella vinta da Berrettini al Queen's la scorsa settimana , la nona in totale nel. E lunedì inizia: Sonego giocherà contro il portoghese Joao ...Wimbledon è tornato a scaldare i cuori dei tifosi di tennis di tutto il mondo. Fra quarantott'ore l'All England Club aprirà i battenti per le prossime due settimane per sfidarsi nell'edizione numero 1 ...Si avvicina il tempo dell'erba, dei prati di Wimbledon, dei campi che hanno fatto la storia del tennis. Un momento speciale, questo, per il terzo Slam dell'anno: si ritorna a giocarlo dopo che l'edizi ...