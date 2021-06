Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 giugno 2021)DEL 26 GIUGNOORE 19.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E TUSCOLANA SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E CASTEL DE CEVERI SULLA PONTINA CODE TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONESULLA FLACCA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PORTO SALVO IN DIREZIONE FORMIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL6NAPOLI VIA CASSINO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO PER UN PROBLEMA TECNICO ...