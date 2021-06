Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 giugno 2021)DEL 26 GIUGNOORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO SEGNALANDO CODE PER MEZZO PENSANTE IN PANNE SULLA A1NAPOLI TRA IL NODO CON LA A24 E LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINA E SALARIA, TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA E PIU AVANTI TRA LAUENTINA E OSTIENSE FILE IN CARREGGIATA ESTERNA NEL TRATTO TRA CASAL DEL MARMO E LO SVINCOLO PER L’AURELIA E Più AVANTI TRA ARDEATINA E LA ...